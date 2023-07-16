انواء كوردستان تتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاحد، انخفاض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة مع تصاعد خفيف للغبار عند المساء".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة خلال الساعات الـ48 المقبلة ستكون في اربيل 42 والسليمانية و دهوك 40 و حلبجة 42 و زاخو 41 و سوران 40 و كرميان 45".