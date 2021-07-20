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انواء كوردستان: الحرارة في بعض المناطق وصلت الى 52 درجة مئوية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-20T14:20:28+0000
انواء كوردستان: الحرارة في بعض المناطق وصلت الى 52 درجة مئوية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة في جميع المناطق الكوردستانية، مؤكدة وصولها في بعض الاماكن الى 52 درجة مئوية.

ووفقا للجدول الذي أصدرته المديرية فإن أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم الثلاثاء في مركز مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان وصلت الى 46 درجة مئوية وفي قضاء خبات 50 درجة وفي خانقين وصلت الى 52 درجة مئوية.

ويظهر الجدول؛ أن في حدود محافظة السليمانية فإن قضاء دوكان كان الاعلى حرارة اذ وصلت درجة الحرارة إلى 49 درجة.

وبحسب الجدول نفسه فان قضاء زاخو كان الاعلى حرارة في محافظة دهوك اذ وصلت درجة الحرارة فيها الى 47 درجة مئوية، أما مركز محافظة حلبجة وصلت الحرارة المسجلة الى 46 درجة مئوية.

وبدأت درجات الحرارة في اقليم كوردستان بالارتفاع مرة أخرى ابتداء منذ امس 19 تموز 2021 ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام.

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