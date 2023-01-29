انواء اقليم كوردستان: هطول الأمطار والثلوج سيستمر لغاية نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاحد، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان " درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا درجة خلال تلك الساعات المقبلة مع توقعات بهطول امطار خفيفة حتى في بعض المناطق مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية ".

واضاف ان " اقليم كوردستان يشهد موجة أمطار وثلوج ستسمر لغاية يوم الخميس وستشهد ذروتها خلال يومي الثلاثاء و الاربعاء".

وتابع البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال اليومين ستكون كالآتي :

اربيل 12

السليمانية 10

دهوك 10

حلبجة 10

سوران 4

كرميان 16

زاخو 9