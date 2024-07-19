انهيار مصنعين كبيرين جراء اندلاع حريق بالمنطقة الصناعية في السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر بمديرية الدفاع المدني، باندلاع حريق في المنطقة الصناعية في محافظة السليمانية، صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مصنعين كبيرين.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع وقع بعد الساعة الخامسة صباحا وهرعت قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق وقد استغرقت عملية الأطفاء أكثر من ساعة.

وأضاف أن المصنعين احدهما للخشب والآخر للمواد الكيميائية وقد لحقت بهما اضرار كبيرة مما أدى إلى انهيار المصنعين دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر.

وعن أسباب الحريق أكد المصدر إن الأسباب مجهولة لغاية الآن، لكن فرق الدفاع المدني باشرت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.