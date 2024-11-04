انهيار صخري يغلق نفق دربنديخان وتحذيرات من تكرار الحادث

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء دربنديخان، سليمان محمد، عن وقوع انهيار صخري الليلة الماضية على سفح جبل بالقرب من مدخل نفق دربنديخان، وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم كوردستان.

وأوضح محمد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الصخور المتساقطة أغلقت مدخل النفق لساعات، مما استدعى إغلاقه بشكل كامل حفاظاً على سلامة المسافرين.

وأشار إلى أن الانهيار الصخري وقع مرتين؛ حيث أسفر الانهيار الأول عن إغلاق جزئي للطريق، بينما أدى الانهيار الثاني إلى إغلاقه تماماً.

وأضاف محمد أن فرق الطوارئ تدخلت بسرعة وتمكنت من إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور خلال فترة قياسية.

وفي تحذير بشأن احتمالية تكرار الحادث، أشار المسؤول إلى أن السلطات المحلية تعمل مع الجهات المعنية على إعداد حلول هندسية لتفادي مثل هذه الانهيارات مستقبلاً، وحماية هذا الطريق الحيوي الذي يربط المنطقة بالمدن المجاورة.

يُذكر أن نفق دربنديخان يُعد من الممرات الأساسية في إقليم كوردستان، ويشكل طريقاً رئيسياً للتنقل بين عدة مدن.

ومع تزايد هطول الأمطار مؤخراً، باتت تحديات جديدة تلوح في الأفق تتعلق بسلامة الطرق والبنية التحتية في المنطقة.