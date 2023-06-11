انهيار برج "دەروو سیتی".. إدارة المشروع تتنصل ونقابة العمال تؤكد فقدان مقومات السلامة

شفق نيوز/ كشفت إدارة مشروع "دەروو سیتی" السكني في السليمانية تفاصيل حادث انهيار برج قيد الانشاء، ظهر اليوم الأحد، والذي تسبب عن مصرع ثلاثة عمال "عرب" وإصابة آخر، وأخلت مسؤوليتها عن الحادث، فيما أكدت نقابة العمال أن فقدان مقومات السلامة في أماكن العمل هي السبب في وقوع الضحايا .

وقال المهندس المشرف على المشروع هيدي بلال خلال مؤتمر صحفي عقده، في موقع الحادث، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم نتيجة سقوط "تاور كرين" أثناء نزوله وهو يحمل (4) عمال توفي (3) منهم وأصيب الرابع .

واضاف ان تنفيذ مشروع "دەروو سیتی" وخصوصا عمليات البناء تم التعاقد مع مقاول ثانوي وهو المسؤول عن عمل التاور كرين، مؤكدا ان التاور كرين تم العمل به صباح اليوم وعصر الأمس دون ملاحظة اي خلل ، مشيرا إلى أن الحادث لم يكن بسبب خلل فني بل هو "قدر إلهي" وفق وصفه .

وحول جنسية المتوفين بين المشرف على المشروع ان جنسية المتوفين عراقية وهم عمال عرب واعمارهم تتراوح بين (35 إلى 40) عاما.

وعن توفير مستلزمات السلامة في موقع العمل أكد مدير المشروع ان الشركة وفرت كل مستلزمات الصحة والسلامة المهنية ولايوجد اي تقصير من قبل الشركة المنفذة .

بدوره كشف عثمان زیندانى مسؤول نقابة عمال البناء في السليمانية خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن وقوع التور كرين كان بسبب فقدان التوازن وهذا يتطلب معرفة سبب فقدان التوازن من خلال لجنة تحقيقية خاصة من عدة أطراف، مشيرا إلى أن الخلل يتحمله الشركة الرئيسية والثانوية على حد سواء .

وأوضح زیندانى أن أى مشروع يجب أن تتوفر فيه لجنة خاصة بالسلامة ومهندس خاصة بالصحة والسلامة المهنية، مشيرا إلى وجود إهمال واضح في معايير الصحة والسلامة المهنية والي طالما تم التذكير بها من قبل النقابات العمالية.

بدوره نعى رئيس النقابات العمالية في السليمانية جالاك رؤوف خلال المؤتمر الصحفي، وفاة عمال البناء، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب الرابع، مشيرا إلى أن وضع المصاب في حالة خطرة نتيجة تاثره بإصابة شديدة في رأسه .

ورأى رئيس النقابات العمالية في السليمانية أن سبب الحادث هو عدم وجود مقومات الصحة والسلامة في موقع العمل، موضحا ان عدم تطبيق القوانين الخاصة بالعمل و بقوانين الاستثمار هو من يتسبب بالخسائر في الأسرة العمالية .

وأوضح ان العمال الثلاثة المتوفين هم من أهالي الموصل والعامل الرابع هو عربي من أهالي سوريا، وهذا يعد مخالفة لقانون الاستثمار الذي نص على أن اي مشروع استثماري يجب أن يحتوي على (70٪) من الأيدي العاملة المحلية، بينما لا نجد تمثيل العمالة المحلية في اي مشروع أكثر من (10٪) .

وأكد أن آلة "تاور كرين" لا تحتوي على السلامة الكافية وهذا يتطلب أن تشكل حكومة الإقليم لجان مختصة لمتابعة عمل هذه الآلات التي قد يقع ضحيتها العشرات من المواطنين.

واليوم الأحد، أبلغ مصدر صحي، وكالة شفق نيوز، بمصرع عدد من العمال وإصابة آخرين بانهيار برج في إحدى مناطق السليمانية .

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث ووفقًا للأرقام الأولية، توفي ثلاثة من العمال فيما تم نقل العامل الرابع الذي تعرض لإصابات متفاوتة إلى مستشفى شار لتلقي العلاج