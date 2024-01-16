انهيار الزراعة يجبر 80% من سكان ناحية كوردية على الهجرة

شفق نيوز/ تشهد ناحية نوجول التابعة لقضاء كفري هجرة سكانية مضطردة نحو مدن كوردستان بسبب انعدام الخدمات وانهيار القطاع الزراعي.

وقال مدير الناحية وهاب احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "ناحية نوجول هي ناحية صغيرة جدا وتناقص سكانها من 100 عائلة الى نحو 20 عائلة حاليا بسبب غياب الخدمات وانهيار القطاع الزراعي والتوجه السكاني نحو الوظائف والتعيينات الحكومية".

واكد احمد ان "80% من سكان نوجول نزحوا الى كفري وكلار ومدن كوردستانية أخرى بحثا عن التكيف المعيشي أو ارتباطاتهم الوظيفية بمناطق اخرى"، مشيرا الى ان "عدد سكان الناحية لا يتجاوز 2500 نسمة".

وبين أن "شح الأمطار والموارد المائية ضرب القطاع الزراعي وأصابه بالشلل التام وفقدان أغلب سكان الناحية لمصادر العيش الرئيسية".

واوضح ان "ناحية نوجول عبارة عن قرية استحدثت في ثمانينيات القرن الماضي كناحية والغيت ومن ثم أعيد استحداثها في التسعينيات وضمها لقضاء كفري".

نوجول (بالكردية: نەوجول)‏ هي ناحية من نواحي قضاء كفري، ضمن إدارة كرميان تعتبر الناحية من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان. استحدثت في عهد الرئيس العراقي الاسبق أحمد حسن البكر في عام 1972، وكانت ناحية تابعة لمحافظة كركوك فيما ضمها نظام صدام حسين في التسعينيات لقضاء كفري.