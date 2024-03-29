انقطاع مياه الشرب عن مدينة في السليمانية بسبب تسرب للوقود

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، إيقاف توزيع المياه للمواطنين بسبب حادث مروري وقع مساء الخميس.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام شاحنتي وقود في قضاء دوكان بالسليمانية، أدى إلى تسرب كميات من الوقود المحملة في تلك الشاحنتين إلى مياه الشرب في المنطقة".

وأضافت أن "للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم توقف مشروع مياه دوكان، عن التوزيع إلى المنازل، لحين التأكد من نظافة مياه النهر".

وكان مصدر خاص، أبلغ وكالة شفق نيوز، يأن اصطدم شاحنتي وقود في قضاء دوكان، مساء الخميس، أدى إلى تسرب بعض الوقود إلى نهر دوكان، علما انها المرة الثانية خلال أسبوع يتم إيقاف توزيع الماء للمواطنين بسبب تسرب الوقود لنهر دوكان نتيجة حوادث مرورية.