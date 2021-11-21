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انقطاع مفاجئ للماء عن أغلب مدن السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T20:01:02+0000
انقطاع مفاجئ للماء عن أغلب مدن السليمانية

شفق نيوز/ تسبب انقطاع التيار الكهربائي بكسر، اليوم الاحد، في الخط الثاني لماء سد دوكان- السليمانية، مما ادى الى توقف توزيع الماء في معظم الاحياء وعدد من المناطق القريبة.

وجاء في بيان لمديرية ماء السليمانية باقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الانقطاع المفاجئ للطاقة الكهربائية عن الخط الثاني لماء دوكان – السليمانية تسبب بكسر في انبوب المشروع وتوقف توزيع الماء لمدة 24 ساعة عن معظم احياء مدينة السليمانية واقضية ونواحي (شورش وجمجمال والتكية وبازيان وكوبالة وبيره نكرون)

واوضح البيان ان فرق المديرية منهمكة الان باصلاح الانبوب ليعود الماء باسرع وقت للمواطنين.

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