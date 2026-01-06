انقطاع للطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان نتيجة "خلل فني"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، ليل الثلاثاء الأربعاء عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي شمل أجزاء من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، مرجعة ذلك إلى "خلل فني".

وقالت الوزارة في بيان، إن الانقطاع وقع عند الساعة 12 من ليل الثلاثاء مؤكدة أن “الوضع الآن تحت السيطرة”، فيما أشارت إلى أن فرقها الفنية باشرت معالجة المشكلة ومن المؤمل إنهاؤها خلال ساعة واحدة.

من جانبه قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن انقطاع التيار يعود لخلل فني في حقل كومور الغازي.

وشهد إقليم كوردستان أواخر تشرين الثاني نوفمبر 2025 موجة انقطاعات واسعة بعدما تعرّض حقل كورمور قرب جمجمال لهجوم صاروخي استهدف خزانات أو منشآت خزن، ما أدى إلى إيقاف الإنتاج مؤقتاً ووقف إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء.

وقبل ذلك أيضاً، تعرّض الحقل لهجوم بطائرة مسيّرة في 26 نيسان 2024 أدى إلى سقوط قتلى من العمال وتوقف الإمدادات لفترة، وهو ما انعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم نظراً لاعتماد المنظومة على غاز كورمور بوصفه مصدراً رئيسياً للتشغيل