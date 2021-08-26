انقطاع المياه عن معظم مناطق وأحياء السليمانية

شفق نيوز/ بسبب انقطاع الكهرباء عن مشروع ماء السليمانية الثاني فإن معظم أحياء مدينة السليمانية، والأقضية والنواحي ستصبح بلا ماء.

وقال مدير اعلام مديرية الماء في السليمانية آمانج جلال في بيان اليوم الخميس، إنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الساعة الـ12 بعد منتصف الليل عن مشروع ماء السليمانية الثاني حدث خلل فني في المشروع".

وأوضح أنه جراء ذلك توقف توزيع المياه عن معظم أحياء السليمانية، وجمجمال، وشورش، وألالي، وبازيان، وبيره مكرون.

المسؤول الحكومي نوه إلى أن فرق المديرية مشغولة في العمل لإصلاح الخلل الفني للبدء بتوزيع مياه الاسالة في اقرب وقت ممكن.