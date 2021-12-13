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انفجار يهز دهوك والعثور على امرأة مقتولة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-13T07:18:23+0000
انفجار يهز دهوك والعثور على امرأة مقتولة في السليمانية

شفق نيوز / كشفت مديرية شرطة دهوك، ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تفاصيل انفجار سُمع دويه في المدينة، فيما عثرت قوة أمنية على جثة امرأة في السليمانية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انفجاراً كبيراً سُمع دويه بعد الساعة ١٢ من منتصف الليل، في مركز مدينة دهوك، وتوجهت على الفور قوات الشرطة إلى محل الحادث، ليتبين أن الصوت ناجم عن انفجار أسطوانة غاز داخل منزل".

وأضافت أن "الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

في سياق آخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة مقتولة وعلى جثتها آثار إطلاق نار، في منطقة بكره جو في السليمانية".

وأضاف المصدر، أن "سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

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