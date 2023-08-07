انفجار يستهدف آلية حكومية لفتح الطرق وإصابة سائقها في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الإثنين، باستهداف آلية حكومية بانفجار عبوة ناسفة وإصابة سائقها في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "إحدى الآليات التابعة لفرق فتح الطرق في وادي رشاقة، التابع لقضاء العمادية شمالي دهوك، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة مصنوعة من مادة (تي ان تي) أثناء قيام الفريق بعملية فتح وصيانة الطريق".

وأوضح المصدر أن "الانفجار أدى إلى إصابة سائق الآلية بجروح، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ولفت المصدر إلى أن "المنطقة أصبحت ساحة لصراع بين انقرة وعناصر حزب العمال الكوردستاني، حيث تشهد اشتباكات مسلحة بين الطرفين يوميًا، بالإضافة إلى تعرضها لقصف جوي شبه يومي من قبل السلاح الجوي التركي".

وتُسجّل هذه الحادثة ضمن سلسلة التفجيرات التي تستهدف الفرق العاملة في فتح الطرق والبنية التحتية.

وكان محافظ دهوك، علي تتر اتهم في وقت سابق عناصر حزب العمال الكوردستاني بعرقلة جهود الإعمار وإنشاء البنية التحتية في المنطقة.