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انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-15T15:49:43+0000
انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاربعاء، بأن انفجاراً استهدف رتلاً لقوات البيشمركة غربي المحافظة، ما أسفر عن ضحايا واصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب كاني توزى بمنطقة نقبا التابعة لناحية دينارته بقضاء عقرة غربي دهوك، انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة ثلاث مركبات لقوات البيشمركة".

وأضاف المصدر، أن الانفجار اسفر عن ضحايا من عناصر قوات البيشمركة لم يعرف عددهم حتى الآن، بالاضافة الى تدمير المركبات الثلاث للبيشمركة .

من جهته ذكر جهاز مكافحة الارهاب، أن عنصرين من البيشمركة سقطا ضحية نتيجة الانفجار عبر عبوة ناسفة وضعها "إرهابيو حزب العمال".

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