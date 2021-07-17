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انفجار يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في كوردستان يوقع إصابات.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T12:19:03+0000
انفجار يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في كوردستان يوقع إصابات.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن انفجاراً استهدف رتلاً عسكرياً تركياً في منطقة زيلكان باقليم كوردستان أوقعت إصابات بين أفراد الرتل ودورية للاسايش.  

وقال المصدر، لوكلالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة موكب لسيارات عسكرية تركية في منطقة زيلكان، في أطراف جبال ناحية بعشيقة، ما أسفر عن اصابة جنديين تركيين وثالث من افراد الاسايش الكوردي، فضلاً عن اضرار مادية بعجلات الرتل، مشيراً إلى أن قوة عسكرية اخلت المصابين الى مستشفى قريب.

ويعكسر الجيش التركي في هذه المنطقة وغالبا مايتعرض لهجمات.   

 

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