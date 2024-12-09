انفجار يستهدف رتلاً عسكرياً تركياً شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً في ناحية بامرني شمال محافظة دهوك.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الانفجار وقع قرب قرية سكرين، حيث تم زرع العبوة على جانب الطريق وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور الرتل العسكري.

وأشار إلى أن الانفجار لم يُسفر عن أي إصابات بشرية، لكنه ألحق أضراراً مادية بالطريق، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية بشأن الخسائر أو تداعيات الحادث حتى الآن.

يُذكر أن المنطقة تشهد بين الحين والآخر حوادث مشابهة مرتبطة بالأنشطة العسكرية والنزاع بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.