انفجار للغاز يدمر منزلا بالكامل في السليمانية (صور)

السليمانية – شفق نيوز

وقع انفجار، صباح اليوم السبت، داخل أحد المنازل في حي "آوبارە" بمدينة السليمانية ناجم عن تسرّب للغاز، مما أسفر عن إصابة صاحب المنزل بجروح طفيفة، فيما أدى الحادث إلى احتراق المنزل بالكامل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع في ساعات الصباح الأولى، حيث أُصيب ربّ الأسرة التي تقطن المنزل بحروق خفيفة، قبل أن يقوم الجيران بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، ذكر شاهد عيان من سكان الحي للوكالة، أنهم استيقظوا على صوت انفجار قوي، وعند توجههم إلى المنزل المنكوب وجدوا صاحب المنزل وحيداً، وقد بدا عليه الارتباك والصدمة جراء الحادث.

وأضاف الشاهد أن المصاب تعرّض لحروق في اليدين والوجه، وكان يحمل أسطوانة غاز، مرجّحاً أن يكون الغاز قد تسرّب خلال ساعات الليل وانتشر داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع حريق أعقبه انفجار.

يُشار إلى أن حوادث انفجار الغاز باتت تتكرر في إقليم كردستان، وقد تسببت خلال الفترة الماضية بسقوط ضحايا، وسط دعوات متكررة للمواطنين بضرورة التأكد من عدم تسرّب الغاز قبل إشعال النار، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث.