انفجار كبير يستهدف رتلاً تركياً ويلحق أضراراً بمنازل ومسجد شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم السبت، بانفجار كمية كبيرة من مادة "تي إن تي" في قرية ميرستكي الواقعة على الطريق الرابط بين قضاء العمادية وناحية ديرلوك شمال محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس، موضحا أنه استهدف رتلاً عسكرياً تركياً، دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن الحادث.

من جانبهم، أكد شهود عيان من أهالي القرية، أن الانفجار تسبب في أضرار مادية بالمنازل والمسجد في القرية.

وأوضحوا لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الانفجار أدى إلى تهشّم زجاج النوافذ وتضرر المنازل القريبة بشكل كبير.