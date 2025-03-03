انفجار "علاكَة كلار".. والد الطفلين يكشف التفاصيل
شفق
نيوز/ كشف مقداد محمد، والد الطفلين اللذين أصيبا بانفجار يوم أمس الأحد في قضاء
كلار التابعة لإدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، تفاصيل الحادثة.
وقال
محمد، وهو مدير مدرسة سفيانيان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن ما حدث
كان نتيجة لعب غير مقصود بقذيفة هاون غير منفجرة، حيث لم يكن الطفلان على دراية
بخطورتها، وأن ابنه كێوار، أثناء اللعب، أسقط القذيفة دون قصد، ما أدى إلى
انفجارها وإصابته وشقيقته بجروح خطيرة.
وأكد
أن ابنته كژێ تعرضت لإصابات، في حين فقد كێوار إحدى يديه وأُجريت له عملية
جراحية في عينيه نتيجة تأثرهما بشظايا الانفجار.
وأضاف
أن طفلته في وضع صحي مستقر وتحت المراقبة الطبية، بينما يأمل أن يتمكن الأطباء
من إنقاذ بصر كێوار.
وفي
ختام حديثه، شدد محمد على أهمية توعية الأطفال بمخاطر المخلفات الحربية لحماية
حياتهم من الحوادث المأساوية.
ومساء
يوم أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني في كلار، وكالة شفق نيوز، بإصابة طفل وشقيقته بجروح
بليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي "علاگة" مفخخ.
وقال
مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليوم الأحد، عندما
عبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبع سنوات بكيس
بلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عن إصابتهما
بجروح بليغة".
وأضاف
المصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلا إلى المستشفى
وتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانية
لكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".