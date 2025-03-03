انفجار "علاكَة كلار".. والد الطفلين يكشف التفاصيل

شفق نيوز/ كشف مقداد محمد، والد الطفلين اللذين أصيبا بانفجار يوم أمس الأحد في قضاء كلار التابعة لإدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، تفاصيل الحادثة.

وقال محمد، وهو مدير مدرسة سفيانيان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن ما حدث كان نتيجة لعب غير مقصود بقذيفة هاون غير منفجرة، حيث لم يكن الطفلان على دراية بخطورتها، وأن ابنه كێوار، أثناء اللعب، أسقط القذيفة دون قصد، ما أدى إلى انفجارها وإصابته وشقيقته بجروح خطيرة.

وأكد أن ابنته كژێ تعرضت لإصابات، في حين فقد كێوار إحدى يديه وأُجريت له عملية جراحية في عينيه نتيجة تأثرهما بشظايا الانفجار.

وأضاف أن طفلته في وضع صحي مستقر وتحت المراقبة الطبية، بينما يأمل أن يتمكن الأطباء من إنقاذ بصر كێوار.

وفي ختام حديثه، شدد محمد على أهمية توعية الأطفال بمخاطر المخلفات الحربية لحماية حياتهم من الحوادث المأساوية.

ومساء يوم أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني في كلار، وكالة شفق نيوز، بإصابة طفل وشقيقته بجروح بليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي "علاگة" مفخخ.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليوم الأحد، عندما عبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبع سنوات بكيس بلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عن إصابتهما بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلا إلى المستشفى وتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانية لكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".