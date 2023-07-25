انفجار عجلة في قضاء جمجمال جنوب شرق السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بانفجار عجلة على الطريق الرئيسي لناحية التكية التابعة لقضاء جمجمال جنوب شرق محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه في قرابة الساعة الواحدة ظهرا انفجرت عجلة على الطريق الرابط بين ناحية تكية وقضاء جمجمال قرب احد المطبات الرئيسية، وقد شاهدنا أحد الأشخاص الفارين من العجلة تشتعل النيران بجسده.

واضاف ان الاجهزة الامنية وصلت لمكان الحادث لمعرفة أسباب الانفجار في وقت اشارت انباء الى استهداف العجلة عن طريق طائرة مسيرة.

بدوره اكد قائمقام قضاء جمجمال رمك رمضان في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، أن أسباب الحادث غير معلومة لغاية الان، لكن وفقا لمعلوماتنا فإن العجلة تعمل بالنظام الغازي وقد يكون سبب الانفجار هو خلل ميكانيكي، مستدركا القول إن القوات الامنية هي من تقرر اسباب الانفجار.

كما وبين مدير ناحية التكية ممند رشيد في حديث لمراسل وكالتنا ان اسباب الحادث غير واضحة لغاية الان، وننتظر نتائج التحقيقات لبيان اسباب الحادث، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح كحصيلة أولية.