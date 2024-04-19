انفجار يستهدف عجلة قيادي سابق بالاتحاد الوطني وسط السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة بعجلة في حي سرجنار بمدينة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه ظهر اليوم انفجرت عجلة نوع "نيسان باترول" في منطقة "شهيدان" بحي "سرجنار" في السليمانية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة وتضرر عجلة أخرى عبارة عن حافلة صغيرة "هيونداي".

وأضاف المصدر إن التفجير يتوقع بأنه حصل بعبوة لاصقة في عجلة تابعة لعضو قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعى "عطا سراوي".