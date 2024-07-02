انفجار سيارة في السليمانية لأسباب "غامضة" (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، عن أصيب شخصان بجروح بانفجار سيارة في حي رابرين بمدينة السليمانية لأسباب مجهولة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن سيارة مجهزة تعمل بنظام غاز البترول انفجرت في حي رابرين بمدينة السليمانية لأسباب مجهولة.

فيما نفى مصدر آخر لوكالة شفق نيوز أن تكون السيارة تعمل بنظام الغاز، مشيرا إلى أن الحادث ناجم عن حريق وقع في السيارة بين منطقة رابرين و منطقة قولەرەیسی.

في غضون ذلك، أكد مصدر صحي في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "شخصين هما سائق السيارة وراكبها أصيبا بجروح متفاوتة وتم نقلهما إلى المستشفى".

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة اسايش اقليم كوردستان سلام عبد الخالق في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن الحادث لم تعرف أسبابه وحيثياته لغاية الآن لكن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقتها في مكان الحادث لمعرفة تفاصيل الحادث.

وتوجهت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية الى مكان الحادث وباشرت بالتحقيقات.

من جهتها أكدت مؤسسة الأمن الآسايش، انفجار عجلة قرب مشروع "ميران ستي" في حي "رابرين" بالسليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان إنه في الساعة الـ 11:30 قبل ظهر اليوم الثاني من شهر تموز/يوليو أصيب شخصان بجروح بليغة بسبب انفجار سيارة نوع "كيا سبورتاج" بيضاء اللون، أحدهما كان سائق السيارة والآخر راكبا ، والتحقيق في سبب الانفجار غير المعروف مستمر حاليا.