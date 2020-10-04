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انفجار داخل مقر قوات 70 للبيشمركة في السليمانية (فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T08:14:00+0000
انفجار داخل مقر قوات 70 للبيشمركة في السليمانية (فيديو)

شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الاحد بوقوع انفجار داخل مقر قوات 70 في البيشمركة بمحافظة السليمانية.

وابلغ الشهود وكالة شفق نيوز، بانهم سمعوا صوت انفجار شديد انبعث من داخل مقر تلك القوات من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته قال المتحدث باسم القوات احمد لطيف في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان انفجارا حدث في مخزن للأسلحة والذخيرة داخل مقر قوات 70 في طاسلوجة مخلفا اضرارا مادية فادحة.

واوضح انه بسبب استمرار النيران المستعرة في المخزن لم يتم التمكن من معرفة سبب وقوع الحادث.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديويا من محل الحادث وقد تصاعدت سحب الدخان من داخل مقر قوات 70.

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