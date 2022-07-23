سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
انفجار قرب فندق في السليمانية
Category: كوردســتانيات
Date: 2022-07-23T16:09:34+0000
انفجار قرب فندق في السليمانية
related
انفجار داخل مقر قوات 70 للبيشمركة في السليمانية (فيديو)
Date: 2020-10-04 08:14:00
مصدر يكشف عن أسباب انفجار معمل الحديد في السليمانية
Date: 2022-04-09 13:37:47
جرحى بانفجار نتيجة تسرب غاز في مقهى بالسليمانية
Date: 2022-05-11 22:35:15
مصرع شخص وإصابة آخرين بانفجار داخل معمل للحديد في السليمانية
Date: 2021-04-15 07:15:54
السلطات في السليمانية تعلن معلومات جديدة عن حادث انفجار معمل الحديد
Date: 2022-04-09 19:15:49
صور .. مصرع شخص واحتراق 100 دونم بانفجار لغم في قضاء "ماوت" بالسليمانية
Date: 2021-06-24 08:38:15
الآسايش تكشف تفاصيل اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية
Date: 2019-09-22 17:53:28
رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية
Date: 2022-05-21 11:00:20
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.