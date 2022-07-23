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انفجار قرب فندق في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-23T16:09:34+0000
انفجار قرب فندق في السليمانية
انفجار قرب فندق في السليمانية

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