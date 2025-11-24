انفجاران مجهولان يهزان مصفاة نفطية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الاثنين، بأن انفجارين مجهولين هزّا إحدى المصافي النفطية الواقعة على طريق كوير–أربيل، ما أثار حالة من الاستنفار داخل المصفاة وفي محيطها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المؤشرات الأولية تُرجّح أن يكون الحادث ناجماً عن حريق اندلع داخل أحد أجزاء المصفاة قبل أن يتسبب بوقوع الانفجارين، مبيناً أن الفرق الفنية ما تزال تعمل على التحقق من الأسباب الفعلية.

وأضاف أن الحادث لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان قد أسفر عن خسائر بشرية، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه حالياً.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من اقتراب طائرات مسيّرة مجهولة من أجواء ناحية قادر كرم ونقطة تمركز حقل كورمور الغازي في قضاء چمچمال بمحافظة السليمانية، ما أدى إلى تفعيل حالة الإنذار داخل الحقل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر مساء أمس الأحد أنه لم يتم تسجيل سقوط أي مسيّرة أو استهداف مباشر، كما لم تُنفذ القوات الأمنية عملية إسقاط لأي جسم طائر.

وكان حقل كورمور قد تعرّض في 2 شباط/ فبراير 2025 لهجوم سابق عبر طائرة مسيّرة مجهولة، دون وقوع خسائر بشرية.