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سلسلة انفجارات تهز مدينة أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-11T20:59:16+0000
سلسلة انفجارات تهز مدينة أربيل

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بسماع دوي انفجارات قُبيل منتصف ليل السبت - الأحد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المراسل إن أصوات سلسلة انفجارات دوت في المدينة من جهة مطار أربيل.

وحصلت شفق نيوز على صورة تظهر فيما يبدو انفجارا وقع من جهة المطار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات المتوفرة لدى السلطات الأمنية تفيد بوقوع صواريخ في محيط مطار أربيل.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.

وكان المطار عرضة لهجمات متكررة تستهدف قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي داخل المطار، ويشنها في الغالب مسلحو فصائل عراقية مرتبط بإيران.

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