انعقاد اجتماع بين "الديمقراطي" و"الاتحاد" في اربيل.. صور

شفق نيوز/ اجتمع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاثنين مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع كل من فاضل ميراني، سيداد بارزاني، هوشيار زيباري، فؤاد حسين ومحمود محمد من الديمقراطي الكوردستاني، وبافل طالباني وقباد طالباني وشيخ جعفر وعدد من المسؤولين الاخرين في الاتحاد الوطني.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فان الاجتماع سيتم فيه التباحث على مسألة الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان و العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد اضافة العلاقة الثنائية بينهما .