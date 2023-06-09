شفق نيوز/ اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات، يوم الجمعة، انطلاق أول رحلة برية لحجاج كوردستان الى السعودية.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحجاج المسافرين برا هو 690 شخصاً".

يُذكر ان هذه هي المرة الأولى التي تبدأ حكومة اقليم كوردستان سفر الحج عن طريق البر.

وبحسب أرقام رسمية فإن عدد حجاج كوردستان هذا العام يبلغ 4685 شخصاً اذ خصصت حكومة الاقليم 330 الف دولار لإنجاح سفر وعودة للحجاج.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أعلن عن انتشار واسع للقوات الامنية على الطريق البري للحجاج العراقيين المؤدي إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن قطعات إضافية من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وصلت القاطع لتعزيز الوضع الأمني والمشاركة في تأمين طريق كربلاء النخيب عرعر على مدار 24 ساعة.