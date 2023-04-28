انطلاق أول بطولة جماعية للجري لمسافات طويلة في جامعة السليمانية

شفق نيوز/ أقيمت اليوم الجمعة، وبإشراف رئاسة جامعة السليمانية، أول بطولة جماعية للجري لمسافات طويلة في جامعة السليمانية، بمشاركة مجلس الجامعة والطلبة والاساتذة والموظفين والرياضيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إنه، تم منح كل مشارك رقماً للمشاركة، ثم بشكل قياسي بدأ السباق تحت إشراف كوادر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، لجميع المستويات في مجموعات، حول الحرم الجامعي الجديد للجامع.

واضاف ان مسافة الماراثون بلغت 4 كيلومترات، وتم اختيار الفائزين بالمركز الأول إلى العاشر من مختلف المستويات، كما وشارك العديد من الأطفال الصغار في المارثون.

وبين مراسلنا انها المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه البطولة الرياضية الكبيرة الحجم في جامعة السليمانية. وكان الفائزون على النحو التالي: المركز الأول على مستوى مجلس الجامعة (د.سلام عبد الكريم) ، اما المركز الأول على مستوى تدريسيي الجامعة والعاملين من فئة الذكور (السيد بلن خليل) اما من فئة الإناث فكانت (م. شيماء بكر).