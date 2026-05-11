انطلاق أولى رحلات حجاج السليمانية عبر مطار "مام جلال" الدولي (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مدير مديرية الأوقاف في السليمانية، خضر عباس، يوم الاثنين، انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من المحافظة باتجاه الديار المقدسة، عبر قافلتين جويتين من مطار "مام جلال" الدولي.

وقال عباس، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن عدد حجاج محافظة السليمانية لهذا العام يبلغ 1262 حاجاً، بينهم 704 من الذكور، والعدد المتبقي من الإناث.

وأوضح أن الرحلة الأولى انطلقت عند الساعة الخامسة عصراً، فيما من المقرر أن تغادر الرحلة الثانية عند الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تتبعها بقية الرحلات تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن مراسم مغادرة الحجاج تجري بصورة طبيعية حتى الآن، دون تسجيل أية مشكلات أو معوقات، مشيراً إلى وجود مرشدين دينيين وممثلين عن مديرية الأوقاف يرافقون الحجاج طوال رحلتهم إلى بيت الله الحرام.

ودعا عباس الحجاج إلى التحلي بالصبر وتحمل مشقة السفر، مبيناً أن "كل سفر ترافقه بعض المتاعب والمعاناة، إلا أن أهمية زيارة بيت الله الحرام تجعل هذه المشقة أمراً يمكن تحمله".