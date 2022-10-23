انطلاق مؤتمر دولي للآثار والتراث في اربيل.. صور

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، انطلاق مؤتمر دولي للآثار والتراث بالمشاركة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) بهدف تنمية قطاع الآثار، مشيرة الى تقديم أكثر من ستة عشر بحثاً وموضوعاً علمياً خلاله بهذا الصدد.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان المؤتمر انطلق في اربيل بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني تحت عنوان الالفية الثانية في كوردستان العراق نتائج جديدة ورؤى جديدة.

واوضح البيان ان المؤتمر يعقد بالمشاركة بين المديرية العامة للآثار والتراث في الوزارة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) ويشارك فيه عدد كبير من الآثاريين الكوردستانيين والمعاهد والجامعات الأوروبية ويهدف لتنمية قطاع الآثار ويقدم خلاله اكثر من ١٦ موضوعاً وبحثاً علمياً ونتائج الحفر والتنقيب الأثري وخصوصا تلك الأماكن الأثرية التي تم اكتشافها والعمل مستمر في بعضها حاليا.

وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر العلمي هو واحد من أهداف واهتمامات حكومة اقليم كوردستان بهذا القطاع، لافتا الى ان وزارة البلديات والسياحة تريد عن طريق مثل هذه المؤتمرات والمشاريع والبحوث العلمي أن تنمي قطاع الآثار وتتعامل معه كقطاع مهم.