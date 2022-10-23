سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق مؤتمر دولي للآثار والتراث في اربيل.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-23T17:10:06+0000
انطلاق مؤتمر دولي للآثار والتراث في اربيل.. صور

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، انطلاق مؤتمر دولي للآثار والتراث بالمشاركة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) بهدف تنمية قطاع الآثار، مشيرة الى تقديم أكثر من ستة عشر بحثاً وموضوعاً علمياً خلاله بهذا الصدد. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان المؤتمر انطلق في اربيل بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني تحت عنوان الالفية الثانية في كوردستان العراق نتائج جديدة ورؤى جديدة. 

واوضح البيان ان المؤتمر يعقد بالمشاركة بين المديرية العامة للآثار والتراث في الوزارة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) ويشارك فيه عدد كبير من الآثاريين الكوردستانيين والمعاهد والجامعات الأوروبية ويهدف لتنمية قطاع الآثار ويقدم خلاله اكثر من ١٦ موضوعاً وبحثاً علمياً ونتائج الحفر والتنقيب الأثري وخصوصا تلك الأماكن الأثرية التي تم اكتشافها والعمل مستمر في بعضها حاليا. 

وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر العلمي هو واحد من أهداف واهتمامات حكومة اقليم كوردستان بهذا القطاع، لافتا الى ان وزارة البلديات والسياحة تريد عن طريق مثل هذه المؤتمرات والمشاريع والبحوث العلمي أن تنمي قطاع الآثار وتتعامل معه كقطاع مهم.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

هجوم مسلح يودي بحياة شقيقين في عنكاوا أربيل

Date: 2021-01-27 15:43:06
هجوم مسلح يودي بحياة شقيقين في عنكاوا أربيل

أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام

Date: 2022-07-06 08:20:59
أربيل: سجلنا 105 إصابات بالكوليرا جميعها تماثلت للشفاء التام

مقتل شخص وإغلاق ناديين ليليين في أربيل

Date: 2022-01-15 07:21:01
مقتل شخص وإغلاق ناديين ليليين في أربيل

إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام على طريق أربيل-دهوك

Date: 2021-03-12 18:16:04
إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام على طريق أربيل-دهوك

انشاء محطة وقود خاصة بمركبات الطوارئ في أربيل

Date: 2019-10-08 15:33:57
انشاء محطة وقود خاصة بمركبات الطوارئ في أربيل

رئاسة الإقليم تعلن تفاصيل اجتماع نيجيرفان بارزاني والكاظمي

Date: 2020-09-11 08:54:30
رئاسة الإقليم تعلن تفاصيل اجتماع نيجيرفان بارزاني والكاظمي

مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين بانهيار سقف منزل في اربيل

Date: 2022-02-25 09:55:31
مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين بانهيار سقف منزل في اربيل