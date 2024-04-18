انطلاق مؤتمر دولي للعلوم الانسانية في أربيل.. صور

شفق نيوز/ انطلق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مؤتمر دولي للعلوم الانسانية.

وقال يحيى احمد ( مشارك في المؤتمر) لوكالة شفق نيوز، ان "المؤتمر يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالعلوم الانسانية والهدف منه تنمية الفرد الذي سيساهم في النهوض بالمجتمع اضافة الى اقامة عدة حلقات حوارية بمشاركة الباحثين لمناقشة هذه القضايا ".

واضاف ان "المواضيع المطروحة في المؤتمر تتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والسياسية والفلسفية وغيرها".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المؤتمر حمل عنوان "نبني الفرد للنهوض بالمجتمع"، حيث تضمن تقديم نحو 200 بحث علمي و دراسة في المجالات المختلفة من قبل باحثين محليين وأجانب.

واضاف، ان المؤتمر نظمته جامعة صلاح الدين في اربيل بالتعاون مع جامعات اخرى، وذلك كجزء من النشاطات العلمية والثقافية للجامعة، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر ستستمر لمدة يومين.