انطلاق مهرجان "كلاويز" بنسخته الـ24 .. ومشرفها يؤكد على إقرار دستور الإقليم

شفق نيوز/ تحت شعار "حوار إزالة الأقنعة" انطلق مهرجان "كلاويز" الثقافي الرابع والعشرين في مدينة السليمانية في فندق "رامادا" برعاية المشرف العام على المهرجان ملا بختيار.

وقالت ابتسام إسماعيل رئيسة مركز المهرجان الثقافي لوكالة شفق نيوز: اليوم أفتتح المهرجان بحضور عدد من النخب السياسية والمثقفين في مدينة السليمانية،

والمهرجان بنسخته الـ24 يتحدث عن الثقافة الإيرانية وإبعادها في المنطقة بحضور عدد من الكتاب والشعراء الإيرانيين ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وافتتح المشرف على المهرجان القيادي في الإتحاد الوطني ملا بختيار المهرجان بكلمة أكد فيها على ضرورة المضي بكتابة الدستور في إقليم كوردستان.

الانتخابات المبكرة في العراق

وقال خلال الكلمة: نتيجة الفساد المستشري لم تعد هناك ديمقراطية في البلاد، والانتخابات في حال أُجريت فستواجهنا مشكلة أكبر لما تسعى إليه الجهات والأحزاب في تأمين مصالحها.

دستور إقليم كوردستان

قال ملا بختيار: المسؤولون في الإقليم يتهم بعضهم بعضا بعدم كتابة الدستور، مضيفا: حتى لو تمت كتابته ستبقى هناك مشاكل أمامنا لأن كتابته لا تعني انتهاء الخلافات، وهناك نماذج موجودة مثل امريكا وغيرها من الدول الكبرى ما تزال هناك مشاكل رغم كتابة الدستور منذ سنين.

واستدرك القول: أنا لا أدب اليأس في قلوبكم نعم كتابة الدستور ضروري لإقليم كوردستان.، داعيا الأحزاب الرئيسية في الإقليم للجلوس على طاولة واحدة لإزالة المعرقلات التي تواجه الدستور.

إيران وأحداث المنطقة

قال ملا بختيار انه بعد تطبيع عدد من البلدان العربية مع إسرائيل ستصبح إيران محور المصالحة في المنطقة فانا قلت لهم سابقا "لا تكونوا عروبيين أكثر من العرب في القضية الفلسطينية".

وقال ايضا: أنا مقتنع ان الحوار ماض نحو الاتفاق بين إيران والغرب لان كلاهما يرغب بذلك بسبب الأوضاع الحالية من تفشي فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وأضاف "سيتم ابرام (سايكس بيكو) وإتفاقية (لوزان) جديدة أو ان نمضي الى اتفاق آخر جديد وأفضل بتأثير العولمة.

وتابع بالقول: سيتم الاتفاق على حل الدولتين وكذلك الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.

واستطرد بالقول: قتلت للأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان ينبغي ان نعقد مؤتمرا للأحزاب كافة لأنه سيتم التعامل مع قضيتنا ضمن تلك الاتفاقات والجميع رحب ولكن لم نحرز تقدما ولا سنتمترا واحدا في هذا الإطار.