انطلاق مهرجان رأس السنة في اربيل: بازار لمنتجات المشاريع الصغيرة (صور)

شفق نيوز/ انطلق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت مهرجان رأس السنة الجديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المهرجان اقيم في منطقة عينكاوة وذلك ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية.

واضاف مراسلنا ان المهرجان ضمن بازار الأعمال اليدوية والمشاريع الصغيرة حيث يستمر عدة أيام.

وقالت سولين (مشاركة في المهرجان) لوكالة شفق نيوز؛ انه "شاركت في هذا المهرجان بمنتجات العناية بالبشرة والتي هم جميعها يدوية الصنع وارى ان هذا المهرجان يفتح المجال أمام العمل المشترك وترويج المشاركين لبضائعهم ودعم مشاريعهم الصغيرة او الناشئة".

ومن جهته قال سيروان توفيق مدير التسويق في هيئة سياحة اربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن "المهرجان هو ضمن فعاليات رأس السنة وهناك الكثير من المشاركين فيه وما يميزه هو مشاركة فاعلة من الشباب".

واضاف ان "هيئة السياحة ومحافظة اربيل اتخذت العديد من الاجراءات استعدادا لاستقبال رأس السنة وهذه جزء منها حيث أنها تشجع بشكل كبير السياحة".

وبدوره قالت شيرين ( مشاركة في المهرجان) لوكالة شفق نيوز؛ "شاركت في هذا المهرجان قادمة من قضاء عقرة بمحافظة دهوك واشارك بالعديد من المنتجات التي جميعها هي صناعات يدوية محلية".