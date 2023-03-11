انطلاق مهرجان آذار والنوروز بإزاحة الستار عن تمثال "خجة باوة" في اربيل

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل، اليوم السبت، مهرجان أعياد آذار ونوروز بافتتاح "جدارية الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مدينة أربيل شهدت مع انطلاق الاحتفالات بأعياد آذار ونوروز افتتاح جدارية تضم شهداء انتفاضة 11 اذار عام 1991 وتمثال الشهيدة خجة باوة، وهي أول سيدة تسقط ضحية في الانتفاضة.

وأضاف المراسل أن هناك مهرجان وفعاليات متنوعة بدأت في قلعة أربيل منذ اليوم وتستمر حتى يوم 20 آذار احتفالا بأعياد الربيع ونوروز.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان أعلن، إنطلاق مهرجان آذار/مارس اعتبارا من السبت ولغاية 20 من الشهر الجاري.

وتتضمن أعمال المهرجان فعاليات ونشاطات متنوعة، بينها ازاحة الستار عن تمثال السيدة "خجه باوة" تلك المرأة الشجاعة التي ساهمت بالانتفاضة في أربيل، وجدارية لكل "شهداء الانتفاضة" في اربيل إضافة إلى استذكار جريمة القصف الكيماوي لحلبجة.