انطلاق مهرجان آذار في اربيل غدا السبت

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إنطلاق مهرجان آذار/مارس اعتبارا من السبت ولغاية 20 من الشهر الجاري والذي تتضمن أعماله فعاليات ونشاطات متنوعة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مسؤولين محليين اليوم، إن المهرجان سيتضمن فعاليات متعددة وخاصة في المجال الفني بفروعه كافة، مردفا بالقول إن المهرجان سينطلق اعتبارا من يوم غد السبت المصادف 11 آذار ذكرى انتفاضة محافظة اربيل، ويستمر لغاية يوم 20 من الشهر ذاته والذي يصادف إيقاد شعلة نوروز.

وأضاف أنه هذا العام سيتم اثراء المهرجان بالاستفادة من تجارب الأعوام السابقة، مشيرا الى أن فقرات المهرجان ستتضمن عرض نشاطات أدبية وثقافية وتراثية وتاريخية، ويشارك ايضا دعاة حماية البيئة ايضا في الفعاليات.

وتابع خوشناو ان المهرجان سيشهد ايضا فعاليات رياضية، وتكريم أولئك الذين خدموا محافظة اربيل في عدة مجالات، مؤكدا أن الجزء الاكبر من فقرات المهرجان ستكون فنية بمشاركة كلية ومعهد الفنون في اربيل.

ومضى بالقول ان المهرجان سيأخذ بنظر الاعتبار المكونات والاديان والقوميات الأخرى في اربيل حيث أنهم مدرجون ضمن فقرات الفعاليات والنشاطات للمشاركة فيها.

محافظ اربيل نوه إلى انه سيتم افتتاح المهرجان بإزاحة الستار عن تمثال للسيدة "خجه باوة" تلك المرأة الشجاعة التي ساهمت بالانتفاضة في أربيل، ازاحة الستار عن جدارية لكل شهداء الانتفاضة في اربيل إضافة إلى استذكار جريمة القصف الكيماوي لحلبجة.

ولفت رئيس الحكومة المحلية إلى أن سيكون هناك حضور كبير من مناطق وسط وجنوب العراق اضافة الى مشاركة من باقي الأجزاء الأربعة لكوردستان.