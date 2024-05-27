انطلاق مهرجان "دهوك يد واحدة وصوت واحد".. بذكرى تأسيسها 55 (صور)

شفق نيوز/ انطلقت يوم الاثنين، في محافظة دهوك فعاليات "مهرجان دهوك" بمناسبة الذكرى 55 على تأسيس المحافظة.

يذكر أن دهوك أصبحت محافظة في 27 مايو/أيار 1969 بعد أن كانت قضاء يتبع محافظة نينوى.

وتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات بما في ذلك افتتاح معارض تشكيلية تجسد المراحل التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الماضية بالاضافة إلى فتح محلات لعرض المواد الفلكلورية والتراثية الخاصة باهالي دهوك، كما أقيم حفل غنائي كبير بمشاركة كبار فناني المدينة.

وقال أمير علي، مدير دائرة الثقافة في دهوك، خلال كلمة له أثناء افتتاح المهرجان، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذه الفعالية هو تعريف بقية مناطق إقليم كوردستان والعراق بحضارة وتراث مدينة دهوك القديم والحديث.

وأوضح علي، أن شعار هذا العام هو "دهوك يد واحدة وصوت واحد"، وذلك بسبب الكارثة التي حلت بالمحافظة في 19 من شهر مارس/آذار الماضي حيث اجتاحت الفيضانات والسيول المحافظة، والحقت أضراراً كبيرة بالأهالي، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل ووفاة أربعة أشخاص.

وفي ختام كلمته، شكر مدير دائرة الثقافة، مواطني محافظة دهوك لحفاظهم على أمن ونظافة مدينتهم، بالاضافة إلى مساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول.