انطلاق مهرجان "الطحينية أو الراشي" بنسخته الثالثة بقضاء العمادية (صور)

شفق نيوز - دهوك

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان "الطحينية أو الراشي" والانتاج المحلي بنسخته الثالثة في قضاء العمادية بمشاركة واسعة من قبل المزارعين وأصحاب معامل انتاج هذه المادة الغذائية إلى جانب حضور عدد كبير من الزوار القادمين من مناطق ومدن اقليم كوردستان.

ويعد هذا المهرجان من الفعاليات السنوية التي تهدف الى دعم المنتج المحلي وإظهار ما تمتاز به العمادية من صناعات غذائية وتراثية. ويزداد الطلب على "الطحينية" أو ما تعرف بـ"الراشي" باللهجة المحلية الدارجة مع حلول فصل الشتاء وبرودة الأجواء، فهي وجبة غذائية غنية بالسعرات الحرارية خاصة مع خلطها بمادة "دبس" التمر أو عسل النحل وتناولها.

واكد بيرمان اميدي عضو اللجنة المنظمة للمهرجان لوكالة شفق نيوز ان اللجان المشرفة أقامت 110 خيام داخل ساحة المهرجان خصصت لعرض أنواع "الراشي أو الطحينة" التي تشتهر بها العمادية، اضافة الى فواكه الخريف والأكلات المحلية والفلكلور الشعبي، مبينا ان هذه الفعالية تمنح المزارع فرصة مباشرة لبيع إنتاجه وتشجع الشباب على إيجاد فرص عمل جديدة تساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.

ومن جانبه قال حسين اميدي وهو صاحب معمل للراشي، أنه شارك في المهرجان لعرض انتاج هذا العام وبيعه للزائرين، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تمنح أصحاب المعامل والمزارعين مجالا واسعا للتواصل مع المستهلكين وتعريفهم بجودة المنتجات المحلية.

أما المزارع جانكير حسن فقد اوضح ان مبادرة اقامة هذا المهرجان تعد خطوة "مهمة" لدعم الزراعات المحلية، إلا أنه نوه الى استمرار معاناة المزارعين في قضايا تسويق الفواكه.

كما ودعا المزارع حسن الجهات المتخصصة الى انشاء معامل للتصنيع والتعليب في المنطقة، وخاصة بعد استقرار الوضع الأمني عقب إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

يذكر ان المناطق الجبلية المحيطة بالعمادية شهدت خلال السنوات الماضية صراعات مسلحة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني مما تسبب بأضرار مادية كبيرة، ونزوح سكان عشرات القرى، وتراجع ملموس في القطاع الزراعي والمساحات الخضراء.