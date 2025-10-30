انطلاق مهرجان الرمان في حلبجة بنسخته الـ11 وسط احتفاء بمزارعين ومنتجات تراثية (صور)

شفق نيوز- حلبجة

انطلقت، اليوم الخميس، في محافظة حلبجة فعاليات مهرجان الرمان بنسخته الـ11، بحضور جماهيري واسع ومشاركة رسمية وإدارية وسياسية بارزة، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المحافظة كواحدة من أهم مناطق إنتاج الرمان في إقليم كوردستان والعراق.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المهرجان، عاصي فايق، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هذا العام يشهد مشاركة أكثر من 250 مزراعاً ومنتجاً من مختلف مناطق إقليم كوردستان، لعرض أصناف متنوعة من الرمان، والعصائر الطبيعية المستخلصة منه، إضافة إلى منتجات غذائية وصناعات منزلية تعتمد على الرمان كمادة أساسية".

وأضاف أن "فعاليات المهرجان لم تقتصر على عرض محاصيل الرمان فحسب، بل شملت أيضاً معارض للمنتجات اليدوية والفلكلورية والأعمال التراثية التي شارك فيها أكثر من 300 حرفيٍّ من أبناء حلبجة والمناطق المجاورة"، مشيراً إلى أن "هذه الفعاليات تهدف إلى إبراز الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية".

وبحسب فايق، فإن "الإقبال الجماهيري كان كبيراً منذ الساعات الأولى للافتتاح، ومن المتوقع أن يتزايد خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أن "المهرجان الذي يستمر لعدة أيام سيُسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية داخل المحافظة، من خلال استقطاب الزوار والسياح من محافظات إقليم كوردستان ومن مختلف مناطق العراق، وحتى من خارج البلاد، لما يمتاز به رمان حلبجة من جودة عالية وسمعة عالمية".

وفيما يتعلق بالواقع الزراعي، أوضح فايق قائلا: "قلة الأمطار والتغيرات المناخية أثّرت هذا العام على كمية إنتاج الرمان، إلا أنها لم تؤثر على نوعيته وجودته"، لافتاً إلى أن "أنواعاً معينة من رمان حلبجة تُعدّ من الأجود على مستوى العالم من حيث الطعم واللون وقابلية التصدير".

ولفت إلى أن "الحكومة المحلية في حلبجة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، تعمل على دعم المزارعين عبر برامج إرشادية وتمويلية تهدف إلى تحسين الإنتاج وتوسيع الأسواق المحلية والخارجية"، مبيناً أن "مهرجان الرمان أصبح تقليداً سنوياً يسعى إلى تحفيز القطاع الزراعي وترويج المنتج المحلي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي والسياحي في حلبجة".