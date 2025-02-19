انطلاق مهرجان الربيع السابع في السليمانية بمشاركة محلية ودولية واسعة.. صور

شفق نيوز/ افتُتحت، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الربيع السابع على أرض معرض السليمانية الدولي في طاسلوجة، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية.

ويستمر المعرض لمدة 10 أيام، مقدمًا للمواطنين فرصة لشراء المنتجات بأسعار تنافسية، مع تركيز خاص على السلع الغذائية الأساسية.

وقال مسؤول مهرجان الربيع حسن رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض يجمع نحو 150 شركات تجارية من إقليم كوردستان، والمحافظات العراقية الأخرى، بالإضافة إلى شركات دولية، مما يجعله منصة اقتصادية مهمة تعزز النشاط التجاري في المنطقة.

وأضاف أن المعرض يشكل فرصة جيدة للمواطنين لشراء المنتجات الأساسية، لا سيما المواد الغذائية مثل الأرز، الطحين، والزيت، بأسعار أقل من الأسواق المحلية، في ظل العروض الترويجية التي تقدمها الشركات المشاركة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الحركة التجارية، وتشجيع المنافسة بين الشركات، إلى جانب تقديم خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار مخفضة، مما يسهم في تنشيط السوق المحلية ودعم الاقتصاد التجاري.

وبين أن المنتجات متنوعة وأغلبها مرتبطة بحياة المواطنين ويومياتهم ومن الممكن أن تكون لهم فرصة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا ان المهرجان سيكون لمدة 10 ايام ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة 10 صباحا ولغاية 6 مساء.

ويُعد مهرجان الربيع في السليمانية واحدًا من أهم الفعاليات التجارية السنوية التي توفر بيئة تفاعلية بين الشركات والمستهلكين، ومن المتوقع أن يشهد إقبالًا واسعًا خلال الأيام القادمة نظرًا للعروض التنافسية التي يقدمها.

ويقام مهرجان الربيع الدولي سنويًا في معرض السليمانية الدولي، وهو حدث اقتصادي بارز يركز على المنتجات الغذائية والتجارية، ويستقطب المعرض شركات محلية ودولية، مما يعزز التبادل التجاري ويوفر للمستهلكين خيارات متنوعة بأسعار تنافسية. د

كما يعد هذا المهرجان جزءًا من الجهود المستمرة لتنمية قطاع المعارض التجارية في إقليم كردستان وتعزيز دور السليمانية كمركز اقتصادي حيوي.