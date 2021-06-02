انطلاق مهرجان "الحياة" لدعم المنتج الوطني في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ انطلق مهرجان "الحياة" الثاني، يوم الأربعاء، من قبل اتحاد المستوردين والمصدرين في محافظة السليمانية، بمشاركة 120 شركة، ويستمر أربعة أيام.

ويقام المهرجان في حدائق هواري شار في السليمانية.

وأوضح منظم المهرجان شاهو جودت، لوكالة شفق نيوز، أن "المهرجان وبنسخته الثانية، انطلق بمشاركة 120 شركة مختلفة الصناعات المحلية منها 80% محلية وطنية، و20% صناعات إيرانية وأجنبية".

وأضاف جودت، أن "المهرجان سيتضمن عرض منتجات غذائية وصناعية وأعمال يدوية".

من جانبه، قال مدير فرع شركة "ويلز" الأردنية في السليمانية، محمد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المرة الأولى التي تشارك شركته في مهرجان الحياة، وعرضت منتجات أردنية المنشأ من منظفات ومواد صحية أخرى".

وأشار حسين، إلى أن "تعامل شركته مع المتبضعين سيكون بصورة مباشرة، وبأسعار أقل من المعروض في الأسواق، وذات جودة عالية".