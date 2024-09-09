انطلاق مهرجان الثقافة والفنون الثالث في قضاء عقرة بإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان الثقافة والفنون الثالث في دهوك، يوم الاثنين، بمشاركة العشرات من الشعراء والفنانين والكتاب والمثقفين الكورد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان انطلق في قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك تحت عنوان "التاريخ والجمال" بمشاركة العشرات من الشعراء والفنانين والكتاب والمثقفين من جميع أنحاء إقليم كوردستان. وأوضح مدير دائرة الثقافة والفنون في قضاء عقرة، دلشاد علي، لوكالة شفق نيوز، أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المهرجان هو تعزيز والتعريف بالوجه الثقافي والفني والتاريخي لقضاء عقرة.

وأضاف أن المهرجان يشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية حيث تم افتتاح معرضاً فنياً لتصوير مدينة عقرة القديمة، بالإضافة إلى معرض للمحاصيل الزراعية مثل التين والعنب والعسل الطبيعي ومواد أخرى، كما يشمل المهرجان حفلات غنائية تضم أبرز الفنانين وعقد ندوات ثقافية وفنية تفاعلية.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان ليوم واحد فقط حيث يتوقع أن يشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والاستمتاع بالتعبير الثقافي والفني في منطقة عقرة.