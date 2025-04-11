انطلاق منافسات الطيران الشراعي في دهوك (صور)

شفق نيوز/ انطلقت منافسات البطولة الوطنية للطيران الشراعي في دهوك، يوم الجمعة، بمشاركة 18 نادياً من مختلف محافظات العراق.

وقال منظم البطولة وافاد ساهر رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفعاليات بدأت صباحاً في جبل زاوا المطل على مدينة دهوك والذي يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر حيث يقوم المتسابقون بالقفز من قمة الجبل والهبوط في نقطة محددة عند سفحه تعرف بنقطة الصفر".

وبين رمزي أن "كل نادي يشارك بخمسة لاعبين ليصل عدد المشاركين إلى 82 لاعباً"، مشيراً إلى أنه "سيتم في ختام البطولة اختيار خمسة لاعبين فائزين لتمثيل المنتخب العراقي إلى جانب لاعبين اثنين احتياط للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة".

وأضاف أن "اختيار محافظة دهوك لاستضافة البطولة جاء بسبب طبيعتها الجغرافية وتضاريسها التي تعتبر مناسبة لممارسة رياضة الطيران الشراعي".

وتستمر البطولة لمدة أربعة أيام متتالية وتقام مرة واحدة كل عامين فيما ستمنح جوائز للمراكزالثلاثةالأولى.