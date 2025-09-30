عنكاوا تحتضن معرضاً دولياً للكتاب.. "تعطش كوردستاني للكتاب والمعرفة"

شفق نيوز- أربيل

انطلق معرض عنكاوا الدولي للكتاب في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بمشاركة العديد من دور النشر المحلية والعربية والأجنبية، وسط حضور لافت من المثقفين والكتّاب والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المعرض تخللته فعاليات متنوعة شملت معارض فنون تشكيلية مرافقة، إلى جانب عرض آلاف العناوين في مختلف مجالات المعرفة والعلوم الإنسانية.

وقالت زهرة زنگنة، وهي إحدى زائرات المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذا المعرض في عنكاوا يبعث رسالة مهمة عن مكانة الثقافة في كوردستان، حيث تتاح للجمهور فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات والانفتاح على تجارب فكرية من مختلف دول العالم".

من جانبه، أوضح أمجد، وهو زائر أيضاً، أن "مشاركته تهدف إلى تعزيز جسور التواصل الثقافي"، مشيراً في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الإقبال الكبير من القراء منذ الساعات الأولى للافتتاح يعكس تعطش المجتمع الكوردستاني للكتاب والمعرفة".

بدورها، أعربت شيرين محمود، وهي طالبة جامعية عن سعادتها بزيارة المعرض.

وقالت لوكالة شفق نيوز، إن "تنوع العناوين المعروضة يساعدنا على تطوير اهتماماتنا الأكاديمية، وأتمنى أن تستمر مثل هذه الفعاليات بشكل دوري".

ويتضمن المعرض الذي يستمر لأيام، فعاليات يومية يشارك فيها أدباء وشعراء من داخل كوردستان وخارجها.