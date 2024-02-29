انطلاق معرض أربيل الدولي للسيارات بمشاركة 120 شركة عالمية (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، اليوم الخميس، افتتاح معرض أربيل الدولي للسيارات بنسخته التاسعة، فيما تشارك 120 شركة نصفها صينية وثماني شركات عالمية أبرزها مرسيدس بنز وفورد وبي ام دبليو.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، افتتح، اليوم، معرض أربيل الدولي التاسع للسيارات وقطع الغيار والاكسسوارات بمشاركة 120 شركة سيارات، وهو متخصص لقطع الغيار ويضم 200 علامة تجارية.

وأضاف، أن 60 شركة تشارك من الصين وثماني شركات عالمية كبرى مثل فورد ومرسيدس بنز، وتتكون من 13 علامة تجارية، فيما يستمر حتى الـ3 من الشهر المقبل.

وأضاف المراسل ان المعرض يفتتح يومياً من 11-7 مساءً، ويتيح إمكانية بيع وشراء السيارات وقطع الغيار وتسجيل الوكالات التجارية للسيارات.