انطلاق معرض أربيل الدولي للسيارات بمشاركة شركات عالمية

شفق نيوز– اربيل

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات معرض أربيل الدولي الحادي عشر للسيارات وقطع الغيار والإكسسوارات، بهدف عرض أحدث منتجات صناعة السيارات وتعزيز العلاقات التجارية بين الشركات الدولية وسوق إقليم كوردستان.

وأقيم المعرض على أرض معرض أربيل الدولي في متنزه سامي عبد الرحمن، بمشاركة وفد رفيع المستوى من غرفة تجارة وصناعة أربيل.

وتُعد هذه الدورة من المعرض واحدة من أبرز الدورات من حيث حجم المشاركة، إذ شهدت حضور 25 شركة محلية تقدم أحدث الخدمات، إلى جانب 60 شركة صينية شاركت بتكنولوجيا حديثة، فضلاً عن 57 شركة من 12 دولة عرضت منتجاتها المختلفة.

وعلى هامش افتتاح المعرض، أجرى وفد غرفة التجارة عدة لقاءات مع أصحاب الشركات المشاركة، جرى خلالها بحث التسهيلات المقدمة للتجار الأجانب وآليات تطوير سوق السيارات في إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أربعة أيام، حيث يمثل فرصة لأصحاب الأعمال والمواطنين للاطلاع عن قرب على أحدث موديلات السيارات وتكنولوجيا قطع الغيار.