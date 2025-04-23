انطلاق مراسم "يوم الصلاة الوطني" في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، مراسم "يوم الصلاة الوطني"، تحت شعار "نحو الوحدة في الإيمان".

ويحضر هذه المراسم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وافتتحت بيان سامي عبد الرحمن مستشارة رئيس حكومة اقليم كوردستان المراسم بكلمة رحبت فيها بالضيوف.

ويشارك في اداء هذه المراسم عدد كبير من كبار المسؤولين وقادة العراق وإقليم كوردستان والعالم، إلى جانب برلمانيين من دول العالم، وممثلين عن حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وتُقام هذه المراسم تخليداً لقيم التعايش السلمي بين الأديان والقوميات المختلفة في الإقليم.

وسيعبّر الجميع، من خلال صلواتهم ودعواتهم المشتركة، عن الامتنان للسلام القائم في كوردستان، ويؤكدون دعمهم لوحدة الشعوب وقيم التآخي الإنساني.

يشار إلى أن هذه الفعالية تقام لأول مرة في إقليم كوردستان، للفترة من 22 إلى 25 نيسان/أبريل 2025، تحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان).