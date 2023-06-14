انطلاق فعاليات مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي بنسخته الرابعة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية، مساء اليوم الاربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الخاص بأمراض الجهاز الهضمي والكبد بنسخته الرابعة، لمواكبة التطورات المتحققة في هذه الاختصاصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر عقد بالتعاون مع جمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد وبالتنسيق مع مستشفى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وحضره محافظ السليمانية هفال ابو بكر، ورئيس مجلس المحافظة آزاد محمد أمين، وأطباء متخصصون في هذا المجال من اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية ومناطق مختلفة من العالم.

وقال المشرف على المؤتمر هيو ابو بكر، خلال مؤتمر صحفي، إن المؤتمر سيتضمن عرض العديد من البحوث والدراسات العالمية الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي، اضافة إلى عرض اخر العمليات الخاصة بالجهاز الهضمي في الدول المتطورة.

واضاف ان "أمراض الجهاز الهضمي دقت ناقوس الخطر لدى منظمة الصحة العالمية لهذا يجب الاهتمام بأحدث العلاجات وطرق الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي لما له من تأثير كبير على حياة وصحة الإنسان".

وبين ابو بكر أن المؤتمر بنسخته الرابعة سيستمر لمدة يومين لمناقشة اخر ما تم التوصل اليه في مجال علاجات الجهاز الهضمي وستتم مناقشة أبرز الحالات العلاجية، مشيرا الى ان السليمانية المحافظة الأولى التي تحتضن هكذا مؤتمرات وبهذا المستوى من الحضور.

فيما اكد مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، خلال المؤتمر الصحفي أن السليمانية بعد انتشار فيروس كورونا أصبحت مركزاً علمياً للملتقيات والمؤتمرات العلمية والصحية، وهذا كان جزء من أهداف المديرية العامة لصحة المحافظة والتي دعمت كل تلك النشاطات الصحية والعلمية لما فيها من تأثير على الواقع الصحي في المحافظة حتى أصبحت السليمانية صاحبة حصت الأسد بالنشاطات الصحية على مستوى البلاد.

واضاف "أثمن عالياً جهود اللجنة المشرفة على هذا المؤتمر وعلى جميع الأطباء المشاركين من السليمانية واقليم كوردستان والعراق ومن قرابة ثمانية بلدان واتمنى لهم الموافقة في الخدمة الصحية التي سيقدمونها".