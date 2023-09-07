انطلاق فعاليات مؤتمر العدالة في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ تحت شعار "العدالة أساس البناء والتنمية الاجتماعية"، عقد اليوم الخميس، في السليمانية مؤتمر العدالة الأول بمشاركة بحوث من مختلف مناطق الإقليم وبحضور عدد من الباحثين والمفكرين .

وقال منسق المؤتمر نعمان محمد الماس، لوكالة شفق نيوز، انطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر العدالة الأول والذي تضمن 12 بحثاً عاماً يخص العدالة الاجتماعية والبيئة والاقتصاد وغيرها، بمشاركة باحثين من مختلف مناطق الاقليم .

واضاف، اننا نركز في هذا المؤتمر على تحقيق العدالة أولاً من خلال الحوار المجتمعي وليس الحوار السياسي والايديولوجي، مشيراً إلى أن الحوار بين الأطراف السياسية والأيدلوجية يتحول إلى صراع في حال لم يصل إلى اتفاق، وحينها نفقد العدالة المطلوبة .

وبين، ان العدالة الحقيقية ترتبط بالأخلاق وهي ملك للجميع لهذا فهي مرتبطة بالفرد والمجتمع اولا، ومن هذا المنطلق نحن توجهنا كوننا نعلم جيدا ان هذا الموضوع لم يكن هكذا في الإقليم ولا في المنطقة عموما .

وأوضح، أن فهم العدالة يحتاج إلى مراحل عديدة وفهم عميق، ويجب أن يفهم أولاً لدى الفرد والمجتمع وفي حال عدم فهمه لديهم فلا يستطيعون المطالبة به ولا يتم تحقيق العدالة المنشودة في المنطقة عموما .