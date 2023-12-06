انطلاق فعاليات مهرجان مسرح التربية بنسخته العاشرة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية فعاليات المهرجان السنوي للمسرح بنسخته العاشرة، يوم الأربعاء، لفرق التربية والمعلمين والمدرسين والمشرفين الفنيين بمشاركة جميع المحافظات العراقية.

وقال نائب مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية، محمد كوردو، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان أقيم من قبل وزارة التربية في الحكومة الاتحادية بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية وبمشاركة جميع المحافظات العراقية وتحت شعار "المسرح التربوي إضاءات ووسائل توعية".

وبين أن المهرجان سيستمر لمدة ستة أيام ويتضمن تقديم عروضاً مسرحية مختلفة للفرق المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على مرافق العملية التعليمية وآلية تطويرها.